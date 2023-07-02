Sultanlar son maçında

2023 Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım Voleybol Takımımız, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finaller öncesi son maçına çıkıyor. Filenin Sultanları, bugün Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan ile Tayland'da karşılaşacak. Sabah 09.00'da başlayacak müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İlk 3'te yer almayı garantileyen ay-yıldızlılar, lig etabını en iyi konumda tamamlamak istiyor. Millilerimiz, Hırvatistan'ı yenmesi halinde rakiplerinin alacakları sonuçlara bağlı olarak finallere birinci ya da ikinci olarak gidebilir. Hırvatistan'ın ise iddiası bulunmuyor.