Aliağa FK doludizgin

TFF 3. Lig 1. Grup'un yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü yeni sezonda kadrosunu büyük oranda korumayı planlarken, iç transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisinde takım kaptanı Mithat Yaşar ve orta saha oyuncusu Kaan Özder yuvada kaldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mithat ve Kaan, "Aliağa Futbol Kulübü ile tekrar anlaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, şampiyonluklar yaşamak ve takımı hak ettiği üst liglere taşımak için hazır olduklarını belirtti. İç transferde imzaları üst üste attıran, dış transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren İzmir temsilcisi, Karacabey Belediyespor'dan forvet Uğur Mustafa Türk'ü gündemine aldı. Uğur Mustafa ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve en kısa sürede 26 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalanacağı dile getirildi.