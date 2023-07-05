Yılın yorumcusu Hayri Ülgen oldu

Yeni Asır Gazetesi Spor Yazarı Hayri Ülgen, Marka Futbol tarafından düzenlenen törende 2023 yılının en iyileri arasında yerini aldı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 2023 Marka Futbol Ödül Töreni Kocaeli Kongre Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde birçok ödülün dağıtıldığı gecenin jüri üyeliğini Volkan Demirel, Ertuğrul Sağlam, Serhat Güler ve Tanju Çolak gibi isimler üstlenirken Hayri Ülgen, 'Yılın En iyi 1. Lig Spor Yorumcusu' seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Spor Toto Birinci Lig ekiplerinin nabzını tutan deneyimli spor yazarı geçen yıl da yılın yorumcusu seçilmişti