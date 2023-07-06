Mekik’in gözü Tahkim’de

GEÇEN sezon BAL'dan yerel Süper Amatör Küme'ye düşen Kızılcabölükspor A.Ş yönetiminin gözü Tahkim Kurulu'nda. 2021-22 sezonunda küme düşmesine neden olan D.G.Birliği- Kalecik maçı sonrası Denizli ekibi, Darıca Gençlerbirliği eski başkanı Arif Gülen'in söz konusu karşılaşmada "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunmuş ve dosya PFDK'ye gönderilmişti. PFDK, Darıca Gençlerbirliği kulübüne ceza vermezken, dönemin başkanı Gülen ise müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezası almıştı. Şikeli maç başvurusu sonrası PFDK'dan beklediği hak gaspı ve profesyonel liglere geri dönme kararı çıkmayan Kızılcabölükspor yönetimi konuyu Tahkim'e taşımıştı.

KAPLAN ÇOK UMUTLU

KIZILCABÖLÜKSPOR Başkanı Ersen Kaplan, "Perşembe günü (bugün) toplanacak olan Tahkim'den bizim dosyamız hakkında kararın menfi veya müspet çıkacağını umuyorum. İnşallah beklediğimiz karar çıkar. Bunun için İstanbul Beylerbeyi'ndeki TFF'nin kapısına kadar gittim. Ancak, yaşadığımız sıkıntılı süreçte şunu gördüm ki; ne Kızılcabölükspor'un, ne de Denizlispor'un lobisi kalmamış. Şimdiye bu dava çoktan lehimize sonuçlanmalıydı" diye sitemde bulundu.