Celustka Bodrum’da

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Bodrumspor Play-Off Finali oynadığı geçen sezonun ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar dış transferde Denizlispor'dan ayrılan Muhammed Gönülaçar'ın ardından, Türk futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı Ondrej Celustka'yı kadrosuna kattı. Trabzonspor'da üç, Antalyaspor'da ise 5 yıl forma giyerek son 3 sezonu ülkesi Çek Cumhuriyeti'nde Sparta Prag ekibinde geçiren 34 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İÇ TRANSFER DE SÜRÜYOR

Deneyimli savunmacı imzanın ardından, yeşil-beyazlıların Düzce Topuk Yaylası kampına katıldı. Çek futbolcu, daha önce de Çek Milli Takımı'nda 33 kez forma giymeyi başardı. Daha önce de mevcut teknik direktör İsmet Taşdemir'le de 'yola devam' kararı alan yeşil-beyazlı kurmaylar, iç transfer çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Muğla temsilcisi, kaptanları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'un ardından Eren Albayrak ve 2. Lig'den beri kadroda yer alan kaleci Egemen Gençalp'le de birer yıllığına sözleşme yeniledi.