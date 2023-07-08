Efsane olmaya geldim

İspanya'da dün Arda Güler rüzgarı esti. Real Madrid'in, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler kendisini 6 yıllığına İspanyol devine bağlayan sözleşmeyi imzalarken "Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum" dedi. Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerdeki imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı. Kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Arda, yaptığı açıklamada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

REAL İSTERSE KONU KAPANIR

İmza töreninin ardından bir basın toplantısı düzenleyen yıldız oyuncu, "Birçok Avrupa kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde konu kapanıyor. Burada oynamaya geldim. Hoca ve başkan beni buna ikna etti" ifadelerini kullandı. Arda, İspanyol basınının ısrarla "Burada kalacak mısın yoksa kiralık mı gideceksin?" şeklindeki sorularına Çalışıp oynamaya geldim buraya. Başkan ve hoca bir yere gitmemin söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Kiralanmam söz konusu değil" dedi. Genç futbolcu, transfer sürecinde Ancelotti ile konuşup konuşmadıkları ile ilgili soruya ise "Transfer süreci başladığında hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'Antrenmanlar başlıyor, bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi, ona çok büyük saygı duyuyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GURURUSUN'

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Arda için "Real Madrid'e hoş geldin, evine hoş geldin" derken "Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Onu size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Sen Türkiye'nin gururusun. Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Sanki bir büyükelçi gibisin." açıklamalarında bulundu.

24 NUMARAYI GİYECEK

R.Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda, F.Bahçe taraftarlarına da mesaj yolladı ve "Elimden gelen bir şey yoktu. Real Madrid sizi çağırıyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız bunu reddetmek çok zor. Bana kırılmasınlar"dedi.

ANNESİNİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Arda Güler'in annesi Serap Güler basın tanıtımında gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi. Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler destek olurken Arda da annesinin gözyaşlarını sildi. Anne Güler'in duygusal anı ve Arda'nın annesinin gözyaşlarını silmesi sosyal medyada dün günün en çok paylaşılan görüntülerinden biriydi.

BABAANNESİ VE DEDESİ ÇOK MUTLU

Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmasıyla, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar köyünde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler (63) torunlarının başarısıyla yaşadığı gururu anlattı. Köydeki evine, torununun futbol sahalarındaki fotoğraflarının yer aldığı bir bölüm yaptıran Mehmet Ali Güler, "Çok sevinçliyim ama bir o kadar da içimde ağlama hissi var. Türkiye'deyken Arda'yı görüyordum ama şimdi oralarda çok zor göreceğim" dedi. Adiye Güler ise "Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Eline sadece top ver başka bir şey istemezdi. Yaz aylarında köye geldiğinde de hep top oynardı. Beni kaleye geçirir futbol oynardı" şeklinde konuştu.