Manisa FK tam gaz

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig'i hedefleyen Manisa FK, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fatih Karagümrük'ten Kerim Frei, Ümraniyespor'dan Oğuz Gürbulak ve son olarak Denizlispor'dan Kadir Kurt'u kadrosuna dahil eden siyahbeyazlılar, yeni sezon için vites arttırdı. Manisa temsilcisi, Süper Lig ekibi Konyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Mame Biram Diouf'un yanı sıra Altınordu'dan orta saha oyuncusu Kürşad Sürmeli'yi radarına aldı. Manisalı kurmaylar transferi bitirmek için iki önemli isimle de masaya oturdu.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Hücum oyuncusu Diouf ve 27 yaşındaki Kürşad Sürmeli'nin transferleri için boşta olmaları nedeniyle bonservis engeli bulunmuyor. Diouf için Göztepe'nin de yakın ilgisi bulunurken, takımıyla 2. Lig'e düşen Kürşad da birçok ekibin gündeminde yer alıyor. İki futbolcu da yönetimin teklifini değerlendirmek için süre istedi. Diouf geçen sezon Konyaspor formasıyla 29 maçta 10 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Orta saha oyuncusu Kürşad ise Altınordu formasıyla 23 maçta sahne alırken bir kez ağları sarstı ancak takımının küme düşmesine engel olamadı.

MEVLÜT AKTAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, sezon öncesi önemli açıklamalar yaptı. Aktan, "Bu sezon Play-Off ve ilk 2 için bir kadro kuracağız. Süper Lig'e çıkmak için bu sene bir irade ortaya koyacağız" açıklamasıyla zirveyi hedeflediklerini açıkladı. Transferin gözdesi olan Ayberk ve Mehmet Uysal ile ilgili de konuşan Aktan, "Ayberk'le ilgili yurt içi ve yurt dışından birçok kulüp arıyor. Ülke olarak Almanya ve Fransa'dan Ayberk'e taliplerin olduğunu söyleyebilirim. Hem maddi açıdan hem de oyuncunun gelişimi açısından bazı şeylerin oturması lazım. Mehmet Uysal için Süper Lig ekiplerinden arayanlar oldu. Şu aşamada onu bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.