Tugay Manisa’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Transferde daha önce Alperen Uysal, Kadir Kurt, Oğuz Gürbulak ve Kerim Frei ile resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlıların, Boluspor'un kaptanı Tugay Kaçar'la da her konuda anlaştığı öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli orta sahanın bu hafta içinde Manisa temsilcisine resmi imzayı atacağı kaydedildi.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son üç sezonda Boluspor formasını terleten Tugay, geçen sezon ise 30 lig maçına çıktı. Toplam 2500 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu yaptığı 3 asistle skora katkı yaptı. Denizlispor'da futbola başlayan deneyimli oyuncu, Ofspor, Kızılcabölükspor, Ankaraspor, Karşıyaka, Giresunspor, Gaziantep FK ve Boluspor formalarını terletti.

MANİSA FK BOLU'YA GİTTİ

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Fikri Bayrıl Tesisleri'nde start veren Manisa FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ilk etap çalışmalarında futbolcularından memnun olduğunu belirtirken, "İlk etap çalışmalarımız boyunca gösterdikleri yüksek motivasyonları için futbolcu arkadaşlarımıza ekibim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken, siyah-beyazlılar ikinci etap kamp çalışmaları için dün Bolu'ya gitti.