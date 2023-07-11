Manisa FK’da kiralık trafiği

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'da takviye çalışmaları sürerken kiralıktan dönen oyuncuların akıbeti ise netleşmedi. Sezona zirve hedefiyle çıkan ve takviye çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Manisa ekibi, çeşitli kulüplerde forma giyen 10 oyuncunun durumu hala netleşmedi. 30 Haziran'da gittikleri takımlarda sözleşmeleri sona eren Selim Ilgaz, Bedirhan Altunbaş, Kadir Kaan Yurdakul, Fırat Sarı, Mert Kuyucu, Ömer Faruk Çalışkan, Birkan Yılmaz, Efe Taylan Altunkara, Yağızcan Akyürek ve Orhan Kurşun'un takımda kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmadı. Manisa FK'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın kampta oyuncuları analiz ederek takımda tutma ihtimali bulunuyor. 1. Lig için performansına vize çıkmayan oyuncuların ise ya satılmaları bonservis bedeli karşılığında kiraya verilebileceği gündeme gelecek. Kararın önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden duyurulması bekleniyor.