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Haberler Spor 2023-2024 fikstürü bugün çekiliyor

2023-2024 fikstürü bugün çekiliyor

2023-2024 fikstürü bugün çekiliyor
Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi bugün yapılacak. Takımlar kadrolarını transferlerle güçlendirirken, fikstürün belli olmasıyla birlikte heyecan da doruğa çıkacak. Yeni sezonda liglerin başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha önce yayınlanmıştı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
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