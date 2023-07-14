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Haberler Spor Real’den Arda paylaşımı: Yeni Messi

Real’den Arda paylaşımı: Yeni Messi

İspanyol basınında Arda Güler manşetlerden inmiyor. Marca gazetesi “Güler’in yeteneği var” başlıklı haberinde yıldız ismi Messi’ye benzetti

Real’den Arda paylaşımı: Yeni Messi

FENERBAHÇE'DEN Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında manşetlerden düşmüyor. Marca gazetesi dün "Güler'in yeteneği var" manşetini atarken "Madrid, Türk oyuncuya hayran kaldı. Futbolcu Valdebebas'taki ilk günlerinde parlıyor: Yıldız olmak için her şeye sahip" yorumunu yaptı ve haber detayında Arda Güler'in idmandaki tavrı ve hareketlerinin Lionel Messi'yi anımsattığı dile getirildi. 18 yaşındaki futbolcunun bir sonraki pası, top kendisine gelmeden önce kurguladığının dikkat çektiği vurgulandı.

Uzun vadeli bir yatırım olarak görülen Arda'nın bu sezon A takımda yer alacağı belirtilirken Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında oluşan bağın Madrid ekibini şaşırttığı ifade edildi. Arda'nın kendisini rahat ve desteklenmiş hissettiği aktarılırken adaptasyon sürecinde utangaç ama kararlı bir çocuk olduğu vurgulandı. Messi dışında Zidane benzetmesi yapılan oyuncuyla ilgili "Zidane tarzı bir dönüşle iki rakibini saf dışı bırakan ve ardından sol ayağıyla yaptığı yumuşak bir dokunuşla kaleciyi ekarte eden Arda Güler'in yeteneklerini göstermesi fazla uzun sürmedi" denilirken Real Madrid'in hesabındaki "Tek kelime ile kalite: Arda" ifadeleri de dikkat çekti.

REAL'DEN ARDA PAYLAŞIMI

Real Madrid kulübü dün sosyal medya hesabından yine Arda Güler'i paylaştı. Arda ile ilgili röportaja yer veren kulüp yıldız futbolcunun "Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum" sözlerini aktardı. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.

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