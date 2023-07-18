Akhisarspor’da 13 yeni imza

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, iç transferde çoğu altyapı patentli 13 genç futbolcunun sözleşmesini yenilerken, antrenmanlara da başladı. Transfer yasağı süren Manisa temsilcisinde yönetim Tansel Bahçeci, Ömer Faruk Alkan, Efe Saygılı, Süleyman Fidan, Hamza Taşlıca, Tufan Kaya, Mustafa Can Demirtaş, Tunahan Güngör, Halilcan Gül, Mehmet Ali Dönmez, Muhammed Metin, Bertuğ Uz'la 3'er yıllık, Halil İbrahim Karavuş'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Akhisar'ı taraftarlar yalnız bırakmadı.