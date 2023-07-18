Manisa FK Diallo’yu kaptı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Manisa FK, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir takibinde olan Senegalli golcü Moctar Diallo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Senegal Premier Ligi'nde Casa Sports forması giyen 18 yaşındaki golcü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın da onay verdiği Senegalli, Dakar'dan dün uçakla Manisa'ya geldi. Bonservis engeli olan futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Manisa FK yönetimi, Diallo'nun menajeri Fırat Menteş ile anlaşma sağlarken, bonservis konusundaki ufak pürüzleri giderdikten sonra transferi resmiyete kavuşturacak.

CİDDİ TALİPLERİ VARDI

Casa Sports altyapısında yetişen futbolcu, yıldız adayı olarak lanse edilirken, Türkiye'den Hatayspor'un da Diallo ile ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın Diallo'nun transferine büyük önem verdiği öğrenildi.

ALTI TRANSFER YAPTILAR

Şampiyonluk hedeflediği 1. Lig'de sezon öncesi Manisa FK yönetimi önemli transferlere imza attı. Mevcut kadrosundan 8 oyuncu ile yollarını ayıran Manisa ekibi, 6 yeni takviye ile gücünü güç kattı. Siyah-beyazlılar, Antalya'dan kaleci Alperen, Ümraniye'den orta saha Oğuz, Bolu'dan ön libero Tugay, Denizli'den stoper Kadir Kurt, Karagümrük'ten sol kanat Kerim Frei ve son olarak Pendikspor'dan merkez orta saha Bekir Karadeniz'i transfer etmişti.