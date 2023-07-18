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Haberler Spor Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Merakla beklenilen Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. 2023-2024 sezonunda tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbi 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak.

AA
Süper Lig’de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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