Aliağa Futbol’da Emirhan imzaladı

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü'nde takviyeler sürüyor. Kadrosunu Ahmet Uzun, Adnan Demir, Sinan Akgöl, Seçim Can Koç, Oğuzhan Yıldırım, Oktay Kancı, Hasan Çelik, Hakan Demir, Mehmet Fuat Gölbaşı, Miraç Can Yavuz, İsmail Kulet ve Yiğit Bayındır ile güçlendiren sarı-siyahlılar, aynı ligde mücadele eden Kuşadasıspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Fenerbahçe altyapısında oynayıp, profesyonel olduğu 24Erzincanspor'da 2. Lig tecrübesi yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3. Lig'de Play-Off oynayan Kuşadasıspor'da 31 maça çıkıp, 1 gol attı.