Samed tamam İbrahim sırada

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transferin en hızlı ekiplerinden biri olan Menemen FK'da imzalar bitmiyor. İzmir temsilcisi son olarak Kocaelispor forması giyen ve 33 karşılaşmada rakip ağları 15 kez sarsarak gol krallığı tacını takan Samed Ali Kaya'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin 2. Lig Kırmızı Grup gol kralı Samed'den önce imzayı attırdığı Kemal Rüzgar da 2. Lig Beyaz Grup'ta gol kralı olmuştu. Forvet hattını krallardan oluşturan Menemen FK'da gözler savunma takviyesine çevrilirken, Sakaryaspor'dan savunmacı İbrahim Has ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper geride kalan sezonda Körfez ekibinde 13 mücadelede forma giydi. Hacettepe altyapısından yetişen İbrahim, ardından Etimesgut Belediyespor altyapısında transfer olduktan sonra, Kırıkkalespor, Diyarbekirspor, Tuzlaspor formalarını terletti.