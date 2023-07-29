Euro 2032’ye adayız

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), İtalya Futbol Federasyonu ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için ortak adaylık başvurusu yapılacağını açıkladı. Açıklamada, ortaklaşa düzenlenen EURO 2008, 2012 ve 2020 ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbolsever ile etkileşim sağlandığını, turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir. UEFA'nın, adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup, istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KARAR 10 EKİM'DE AÇIKLANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada ise "UEFA, ortak teklifler kapsamında sunulacak belgelerin uygunluğunu sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacak. Ortak teklif gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 ev sahipliği için alınacak karar 10 Ekim'deki toplantıda UEFA İcra Komitesi'ne sunulacak" denildi.

BAŞKA RAKİP KALMADI

TFF'NİN hem 2028 hem de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık başvurusu yaptığını belirten başkan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvuruları 10 Ekim'de neticelenecek. Adaylığımızda Euro 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık, Euro 2032 için ise rakibimiz İtalya'ydı. İtalyan Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Bu müzakere neticesinde Euro 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapma yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse Euro 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok. Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi.

KESİNLESEN STATLAR 10 ADAY STADYUM ARASINDAN SEÇİLECEK

TÜRKİYE, EURO 2028 başvurusunda UEFA'ya 10 adet stat sunmuştu. 2032 için de bu statlardan bazıları seçilecek.

Adaylar şöyle: Olimpiyat Stadı, RAMS Park, yenilenecek İzmir Atatürk Stadı, Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Konya Stadı, Bursa Stadı, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi, Eskişehir Atatürk Stadı, Kayseri Stadı ve Gaziantep Kalyon Stadı.