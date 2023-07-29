Filenin Efeleri yarı finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Efeleri, ilk iki seti üstün bir oyunla 25-20 ve 25-17 alarak durumu 2-0'a getirdi. Başa baş giden üçüncü setin son bölümünü daha iyi oynayan Dominik Cumhuriyeti, bu seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi. Son sette toparlanan Ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla farkı açtı ve seti 25-19 ile bitirerek maçı 3-1 kazandı. Türkiye, yarı finalde bugün saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.