Bodrumspor filede 1. Lig’de

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kadın voleybolunda geçen sezon Play- Off'ları geçerek 1'inci Lig'e yükselen Fethiye Zirvespor'un haklarını devraldı. Yeşil-beyazlılar yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele edecek. Trendyol 1'inci Lig'deki futbol takımının başkanlığını geçtiğimiz günlerde kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devredip diğer branşlardaki görevini sürdüren Bodrum Belediye Bodrumspor Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, yapılan anlaşmadan dolayı Fethiye ekibine teşekkür etti. Rıza Karakaya, "Biz Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun için de 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1'inci Lig'de tutunmak olacak" dedi.Yeni sezonda voleybol branşına ağırlık vereceklerini söyleyen Bodrum Belediye Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Yönetim olarak kadın voleybol takımını kurmuştuk. Bölgeselde şampiyon olduk, 2'inci Lig'de Play- Off'ta elenmiştik. Fethiye Zirve'nin katılım haklarını devraldık ve 1'inci Lig'den devam ediyoruz. Fethiye Zirve Kulübü'ne ve yöneticilerine bize kolaylık gösterdikleri için teşekkür ediyorum.

"VOLEYBOLA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Biz Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun için de 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1'inci ligde tutunmak olacak. Her tutunacağız dediğimizde sürpriz yapmayı severiz. Belki önce Play-Off'a oradan da Sultan Ligi'ne çıkma durumumuz olabilir. Kadın voleybol takımında Bodrum'a renk getireceğiz. Kulübümüzün ismi Bodrum Belediye Bodrumspor olarak devam edecek ve biz oyuncu kadromuzu kendimiz kuracağız. Adnan hocamız kendi ekibini kuruyor. Bütün gücümüzü voleybola aktaracağız" dedi.