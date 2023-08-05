Salon krizi

Kurulduktan iki yıl sonra üst üste şampiyon olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'e çıkmayı başaran Çağdaş Bodrumspor Bodrum temsilcisi, iç saha maçlarını ilçe dışında oynama tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yönetmelikleri gereği Süper Lig maçları için takımlara minimum 2500 kişi kapasiteli salonu olması şartı getiriliyor. Çağdaş Bodrum'un iç saha maçlarını oynadığı, Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2021 yılında ilçedeki Bitez Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bodrum Spor Salonu ise 1250 koltuk kapasitesine sahip.

İZİN ÇIKMAZSA MENTEŞE

Kapasite artırımı için de çalışmalarını sürdüren Çağdaş Bodrum, TBF'den 1 yıllık imtiyaz talep ediyor. Başkan Dağlarca Çağlar, "Evimizde oynayamazsak iç saha maçlarını iki saat uzaklıktaki Muğla Menteşe'deki salonda oynamak zorunda kalacağız. Oraya taraftarlarımız gidemez. Sponsorluklar ve reklamlarda kayıplar yaşarız. Bodrum'u Türk basketbolunda marka bir şehir yapmak istiyoruz. Avrupa hedefimiz var. Bodrum'da oynayamazsak Süper Lig için bu kadar yatırım yapmak yerine küçülüp yalnız altyapıya, gençlere yatırım yapmayı gündeme alabiliriz" dedi.

SEZON ÖNCESİ ÖZEL MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig heyecanı öncesi oynayacağı özel maçların programı da netleşti. İlk hazırlık maçını 1 Eylül'de Tofaş'la yapacak Bodrum ekibi 7 Eylül'de Aliağa Petkim, 8 Eylül'de Pınar Karşıyaka, 15 Eylül'de Samsunspor, 16 Eylül'de Büyükçekmece ile karşılaşıp, 21-23 Eylül tarihlerinde Cevat Soydaş Turnuvası'nda yine Tofaş ve Darüşşafaka'yla rakip olacak.