Tire FK topbaşı yaptı

İZMİR BAL Ligi'nde mücadele eden Tire 2021 FK yeni sezonu sessiz sedasız açarak top başı yaptı. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi teknik direktör Telat Özden'in isteği doğrultusunda üç yeni transfere daha imza attı. Çiftelerspor'dan 21 yaşındaki genç file bekçisi Cemal Yener, Tavşanlı Tepecikspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bedirhan Kurt ve Elazığspor'dan 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Tevfik Doğukan ile anlaşmaya varıldı. Yeni transferler imza töreninin ardından ayaklarının tozuyla ilk antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndaki ilk çalışması neşeli geçti. Kulüp Başkanı Hüma Yüksel antrenman sonunda teknik ekip ve futbolculara yeni sezonda hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu hatırlatarak, baklava ikram etti.