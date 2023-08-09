Manisa FK yanıt bekliyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, Jallow'dan yanıt bekliyor. Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz gün 27 yaşındaki başarılı golcü Lamin Jallow ile masaya oturarak teklifini sunmuştu. Jallow, yönetimden yanıt vermek için süre istemişti. Deneyimli oyuncudan hala bir dönüş olmaması nedeniyle kurmaylar, ligin başlamasına sayılı günler kala tedirgin. Sezon başlamadan önce ön bölgeye yapacağı takviyeyle transferi noktalamayı hesaplayan Manisa temsilcisi, transferi bir an önce noktalamak istiyor. Alternatifleri de değerlendiren Manisa ekibi, Jallow'dan yanıt gelmeden hücumda hamle yapmayacak.