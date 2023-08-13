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Haberler Spor Bernardeschi Kartal’a doğru

Bernardeschi Kartal’a doğru

HABER MERKEZİ
Bernardeschi Kartal’a doğru

Yeni sezonu Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla açan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların MLS ekiplerinden Toronto FC'de forma giyen İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

3 YILLIK ANLAŞMA

Transfer haberleriyle gündem yaratan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde sona yaklaştı. Haberde Beşiktaş'ın İtalyan futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçtiğimiz yaz Juventus'tan Toronto'ya giden Bernardeschi, bu sene takımıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı.

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