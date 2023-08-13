Bombalar peş peşe

Avrupa'da transfer bombaları ardı ardına patladı. Dün günün ilk flaş gelişmesi Almanya'dan geldi. Bundesliga takımlarından Bayern Münih, İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Harry Kane'yi kadrosuna kattı. Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiliz milli futbolcu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı. Kane, Bayern Münih'te 9 numaralı formayı giyecek. Bayern Münih, Tottenham kulübüne tecrübeli golcü için bonus ödemleri dahil 120 milyon Euro ödedi .Kane'nin de yıllık 25 milyon Euro kazanacağı aktarıldı. Kane, 2010'da profesyonel sözleşme imzaladığı Tottenham'a oynadığı 435 maçta 280 gol attı. Tecrübeli forvet oyuncu 2016, 2017 ve 2021'de Premier Lig'de gol kralı oldu. Kane, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giydiği 84 maçta 58 gol kaydetti.

50,4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ise, İspanyol ekibi Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele'yi transfer etti. PSG Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Barcelona Kulübü ise transferin 50,4 milyon Euro karşılığında gerçekleştiğini belirtti. Profesyonel kariyerine Rennes'de başlayan Dembele, 2016 yazında Borussia Dortmund'a, bir sezon sonra ise Barcelona'ya gitti. Katalan ekibinin 135 milyon avroya kadrosuna kattığı Dembele, peş peşe yaşadığı sakatlıklar yüzünden 185 maça çıkabildi ve 40 gol attı.