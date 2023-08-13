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Haberler Spor Emre Akgün Turgutluspor’da

Emre Akgün Turgutluspor’da

HABER MERKEZİ
Emre Akgün Turgutluspor’da
TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, son olarak Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Emre Akgün ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde başkan Gökhan Akın, yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Emre Akgün, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor'u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Burada önemli başarılar yakalamak istiyorum" dedi. Akgün'ün ligi bilen tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayan başkan Akın da, "Takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Tecrübesiyle büyük güç katacaktır. Kendisine Turgutluspor formasıyla başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
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