Milliler güle oynaya

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ilk maçında Türkiye, İzlanda'yı 99-72 mağlup etti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaştı. İlk periyodu ay-yıldızlılar, 20-17 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 54-31 önde girdi. Maçtaki üstünlüğünü üçüncü periyotta da sürdüren milliler, bu periyodu da 78-51'lik skorla geçerken, karşılaşmayı da 99-72 kazandı. Ayyıldızlı ekipte Şehmus Hazer ile Ömer Faruk Yurtseven 13'er sayı kaydetti. İzlanda'da ise Orri Gunnarson 20 sayıyla oynadı.