Trabzon Amat’ı bitiriyor

Trendyol Süper Lig'e Antalyaspor galibiyeti ile başlayan ve gelecek haftaki G.Saray maçı öncesi moral bulan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer savunmaya takviye için harekete geçerken aradığı stoperi Endonezya'da bulduğu iddia edildi. Endonezya kaynaklı haberlere göre bordo-mavililer Johor takımında forma giyen 31 yaşındaki İspanyol stoper Jordi Amat'la anlaştı. Hatta Katalan stoper bordo-mavililerle sözleşme imzalamak için hafta başında Türkiye'de olacak.

İSPANYA'DAN ENDONEZYA'YA

Barcelona doğumlu Amat, Espanyol ile La Liga'da, Swansea ile ise Premier Lig'de oynarken 16 kez de İspanya U-21 milli takımında görev yaptı. Katalan oyuncu, Aralık 2022'den sonra Endonezya Milli Takımı için oynuyor. Geçen sezon Johor formasıyla 18 lig mücadelesinde şans bulan oyuncu 1532 dakika sahada kaldı. Kariyerinde toplam 312 maçı bulunan tecrübeli isim 5 kez gol sevinci yaşarken 8 kırmızı, 86 sarı kart gördü.