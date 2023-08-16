12 Dev Adam lider bitirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Ukrayna'yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu'nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Millilerin rakibi bugün belli olacak. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takımda karşılıklı sayılar buldu ve 25-25 berabere tamamlandı.

FARKIN AZALMASINA İZİN VERMEDİK

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan Okben Ulubay ve Onuralp Bitim'in skora katkı vermesiyle üstünlüğü ele geçiren milli takım, soyunma odasına 49-41 üstün gitti. Üçüncü periyodun başında farkı çift hanelere taşıyan ve kalan bölümde kontrolü elinde tutmayı başaran ay-yıldızlılar, son çeyreğe 15 sayılık avantajla girdi: 70-55. Dördüncü periyotta Boblov ve Kovliar ile farkı azaltmaya çalışan Ukrayna'ya Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi ve Alperen Şengün'ün basketleriyle cevap veren Türkiye, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.