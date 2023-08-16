  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor 12 Dev Adam lider bitirdi

12 Dev Adam lider bitirdi

HABER MERKEZİ
12 Dev Adam lider bitirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Ukrayna'yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu'nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Millilerin rakibi bugün belli olacak. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takımda karşılıklı sayılar buldu ve 25-25 berabere tamamlandı.

FARKIN AZALMASINA İZİN VERMEDİK

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan Okben Ulubay ve Onuralp Bitim'in skora katkı vermesiyle üstünlüğü ele geçiren milli takım, soyunma odasına 49-41 üstün gitti. Üçüncü periyodun başında farkı çift hanelere taşıyan ve kalan bölümde kontrolü elinde tutmayı başaran ay-yıldızlılar, son çeyreğe 15 sayılık avantajla girdi: 70-55. Dördüncü periyotta Boblov ve Kovliar ile farkı azaltmaya çalışan Ukrayna'ya Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi ve Alperen Şengün'ün basketleriyle cevap veren Türkiye, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA