Kartal çıldırdı

Galatasaray'ın da peşinde olduğu 27 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica'yı renklerine katan ve oyuncuyu dün gece 02.30'da İstanbul'a getiren Beşiktaş, transferde dur durak bilmiyor. Rashica transferini sosyal medya hesabından 'Şafak operasyonu' olarak duyuran Kartal, Bologna'nın forveti Musa Barrow ile de el sıkıştı. Oyuncunun birkaç gün içerisinde imza atması beklenirken teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği Anderson Talisca ve için girişimler hızlandırıldı. Al Nassr'ın 30 yaşındaki oyuncusu için geri sayım başlarken orta sahaya da CSKA Moskova'da forma giyen Zaynutdinov düşünülüyor.

UMUT-DENİZ TÜRÜÇ TAKASI

Bu arada Beşiktaş sürpriz bir hamle ile Başakşehir kulübüyle takasa gidiyor. Siyah-beyazlıların deneyimli sol beki Umut Meraş'ı Başakşehir'in istediği kaydedilirken siyah-beyazlıların ise Başakşehir'den Deniz Türüç'ü bu transfere karşılık takasta istediği kaydedildi.

GHEZZAL'IN OĞLU VE KAYINVALİDESİ KAZA GEÇİRDİ

BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçirdi. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklamada Rachid Ghezzal'ın Fransa'ya gittiği aktarıldı. Kulüp Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.