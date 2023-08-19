  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kartal’da Koray iddiası

Kartal’da Koray iddiası

HABER MERKEZİ
Kartal’da Koray iddiası
TRANSFER çalışmalarını sürdüren ve defans hattına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların savunmaya takviye için daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Koray Günter'i kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli değil. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı. Koray Günter, bir dönem de Galatasaray forması giymiş ve, sarı-kırmızılı formayla 50 maça çıkmıştı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA