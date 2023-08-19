Kartal’da Koray iddiası

TRANSFER çalışmalarını sürdüren ve defans hattına ekleme yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların savunmaya takviye için daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Koray Günter'i kadrosuna katmak için ne kadar bir bütçe ayırdığı henüz belli değil. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı. Koray Günter, bir dönem de Galatasaray forması giymiş ve, sarı-kırmızılı formayla 50 maça çıkmıştı