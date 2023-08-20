Nazillispor atağa kalktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Süleyman Urkay'a devredildikten sonra başladığı transfer harekatını sürdürüyor. Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nu takımın başına getiren Naz-Naz, deneyimli orta saha Anıl Taşdemir ve genç oyuncu Serhat Aslan'ı kadrosuna kattı. Son olarak 52 Orduspor formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu Anıl, futbola Sökespor altyapısında başladı. Başarılı isim daha sonra Göztepe, Ankaraspor, Bugsaş, Samsunspor, Akhisar, Orduspor, Trabzonspor, Kayserispor, Adana Demir, Denizlispor, Fethiyespor, Karagümrük, Adanaspor ve Balıkesirspor formalarını giydi. Denizli Sarayköyspor ile 3 sezondur Bölgesel Amatör Lig'de oynayan 20 yaşındaki Serhat Aslan ise Nazilli Belediyespor'a transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı.