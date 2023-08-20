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Haberler Spor Yunusemre’de güreş şöleni

Yunusemre’de güreş şöleni

CÜNEYT HASÇELİK
Yunusemre’de güreş şöleni
Yunusemre Belediyesi tarafından Ortaköy Er Meydanı'nda gerçekleşen geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü Malta Parkı'na kadar devam etti. Yürüyüşe 662. Edirne Yağlı Güreş Başpehlivanı Mustafa Can Zeybek, başpehlivanlardan Recep Kara, AK Parti MKYK Üyeleri ve Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de katıldı. Binden fazla güreşçinin yarışacağı turnuvada başpehlivanlar bugün belli olacak
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