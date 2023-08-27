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Adım adım kupaya

Kadın Voleybol Milli Takımımız çeyrek final için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Belçika ile karşılaşacak. 18.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

HABER MERKEZİ
Adım adım kupaya

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam eden Kadın Voleybol Milli Takımımız çeyrek final için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, ev sahibi Belçika ile bugün Brüksel'de karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak maç, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ay yıldızlılar, 5 maçı da kazanarak grubu lider tamamlamıştı.

Türkiye, grup maçlarında sadece 1 set kaybederek son 16 takım arasına adını yazdırdı. Rakip Belçika ise grup aşamasında istediği performansı gösterememiş, 5 maçın ikisini kazanarak grubunu dördüncü bitirmişti. 2 ekip, Avrupa şampiyonaları kapsamında üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan iki maçı da Filenin Sultanları kazanmıştı.

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