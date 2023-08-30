Bodrum ile Altay’ın Efe pazarlığı

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden iki Ege ekibi Altay ve Bodrumspor transferde kıyasıya bir pazarlığa girişti. Ligde geçen sezon Play-Off Finali'ne kadar yükselen Bodrum FK, Altay'ın genç stoperi Efe Sarıkaya'ya talip oldu. Yaz transfer döneminin gözdesi olan 17 yaşındaki savunmacı için bu kez Muğla ekibi de devreye girerken, iki kulüp arasındaki pazarlık kıyasıya sürüyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Efe'nin bonservisi için Altay'a 300 bin Euro önerdi. Ancak bu rakamı az bulan siyahbeyazlı kurmaylar 500 bin Euro talep etti. Altay sonraki satıştan da belli oranda bir pay isterken transfer bonservis pazarlığı nedeniyle tıkandı.

YURTDIŞINDAN DA TALİBİ VAR

BODRUMSPOR, Efe için Altay'ın kapısını yeni bir teklifle daha çalmaya hazırlanırken, transfer yasağı süren Altay 500 bin Euro'da ısrarcı. Altay altyapısından yetişen ve 2021-22 sezonunun sonlarında profesyonel olan 17 yaşındaki başarılı stoperin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 550 bin Euro olan futbolcuya Süper Lig ve yurtdışından da teklifler olmuştu.

BODRUM'DA SÜLEYMAN SEVİNCİ VAR

BU hafta evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK'da Süleyman Özdamar'ın cezası sona erdi. Geçen sezon Pendikspor'la oynanan Play-Off finalinde direkt kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan deneyimli stoper bu hafta görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Bodrum ekibinde geçen sezon 36 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, 3 kez fileleri sarstı.