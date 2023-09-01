Adana Demir yıkıldı: 5-5

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Adana Demirspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Belçika ekibi Genk'e penaltılara giden maçta 5-4 mağlup olunca Avrupa'ya veda etti: 5-5. 9. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Yusuf Erdoğan'ın çevirdiği topa sağ çaprazdan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 45+7'de Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında savunmanın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+8'de Ndaiye atışı kullandı, kaleci atışı kurtardı. Ancak seken topu Ndiaye ağlara yolladı: 1-0. 70'te Belhanda'nın berbest vuruştan ortasında kaleci Vandevoordt zamanında kalesini terk ederek topun sahibi oldu. 90+9'da Arteaga soldan ortaladı, Arokodare'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Normal süre 1-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. 104'te Munoz'un ortasında Oyen kafayı vurdu, kaleci Karacic topu harika çıkardı. Uzatma dakikaları da 1-0 itince penaltılara gitti. Penaltılarda konuk Genk 5-4'lük üstünlük kurunca Adana Demir Avrupa'ya veda etti.