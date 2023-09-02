Size final yakışır

AVRUPA'DA TARİH YAZDIK

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu sene Avrupa'da elde ettikleri galibiyetlerle tarih yazdı. Türkiye, 20 galibiyet ile Avrupa kupaları tarihinde temsilcileri bir sezonda en fazla ön eleme galibiyeti alan ülke oldu. Ekiplerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kapısından içeri girerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da Konferans Ligi gruplarına kalma başarısı gösterdi. Adana Demirspor son maçında Genk'e penaltılarla elense de bu sezonki performansı ile alkışlandı.

PUANIMIZ 32.850 OLDU

Temsilcilerimizin geçen hafta içinde aldığı sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini aldı ve puanı 32.850 oldu. Ülke puanında geçen hafta geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si (Hibernian-Hearts) elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. İskoçya'nın mevcut puanı ise 31.650. Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Son olarak Hollanda'dan Twente'yi eleyen ve kura çekimine 1. torbadan katılan Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Ludogorets, Slovakya'nın Spartak Trnava ve Danimarka'nın Nordsjaelland takımlarının bulunduğu H Grubu'nda yer aldı. Ukrayna ekibi D.Kiev'i kupanın dışına iten 3. torbadaki Beşiktaş ise D Grubu'nda, Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla mücadele edecek. Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

START 21 EYLÜL'DE

Grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.