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Başakşehir tepetaklak

Sezona kötü başlayan turuncu-lacivertliler, evinde Konyaspor’a da tek golle teslim oldu

HABER MERKEZİ
Başakşehir tepetaklak
TRENDYOL Süper Lig'de sezona kötü başlayan Başakşehir, sahasında Konyaspor'a da teslim oldu: 0-1. 11. dakikada sağ taraftan Ömer Ali'nin savunman arkasına attığı pasta topla buluşan Krzysztof Piatek, ceza sahası içi sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Paul Bernardoni müdahalesiyle oyun alanına geri döndü. 43'te Joao Figueiredo'nun pasında ceza yayı üzerinde topu alan Krzysztof Piatek tekrar Figueiredo'ya vermek istediği topa savunmanın müdahalesiyle Ahmet Oğuz'a çarpan top direkten döndü. 53'te sol tarafta topla buluşan Sokol Çikalleshi, Guilherme ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar topla buluştu. Çikalleshi'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1. Maç 1-0 sona erdi.
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