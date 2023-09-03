Galatasaray istedi Manu kaptı

Manchester United Galatasaray'ın gündeminde olan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı. Cim-Bom, uzun süredir görüşme yaptığı Faslı oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine kaptırdı. İngiliz ekibi 27 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Manchester United'ın bu transfer içinFiorentina'ya kiralama bedeli olarak 10 milyon Euro ödediği, satın alma opsiyonu olarak da 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ayrıca 10 milyon Euro'luk da bonuslar bulunuyor. Ada temsilcisinin bu transfer için kasasından toplam 40 milyon Euro çıkabilir. Sofyan Amrabat, geçen sezon İtalya'da 49 maçta mücadele etti. 27 yaşındaki önlibero, 1 asist kaydetti, 16 maçta ise sarı kart gördü.