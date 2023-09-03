Manisa şov yaptı

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manisa FK, Akhisar'da oynanan maçta Tuzlspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaparak puanını 10'a yükseltti: 4-0. 4. dakikada Tugay, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, topaz farkla dışarıya gitti. 12'de Oğuz uzaklardan sert vurdu, ancak top üstten oyun alanını terk etti. 27'de Lima rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top yandan auta gitti. 35'te Tugay sağ çaprazdan şutunu çekti, top üstten auta çıktı. 45+1'de ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mayingila Nzuzi Mata şutunu çekti, top kaleyi bulmadı.

MANİSA FK GEÇ AÇILDI

51'de Burak'ın pasında topla buluşan Diallo, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0. 62'de Oğuz'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Tugay farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 80'de Oğuz sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Lima yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0. 86'da Topalli, Emre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topalli penaltıdan maçın skorunu belirledi: 4-

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

MANİSA FK, Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki çalışmalar nedeniyle maçı Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynarken, taraftarları takımı yalnız bırakmadı. Akhisar'a akın eden siyah-beyazlı renklere gönül verenler takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Manisa FKlı taraftarlar maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

KORKMAZ DEĞİŞTİRMEDİ

MANİSA Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, geçen hafta oynadıkları ve deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri Erzurumspor FK maçının kadrosunu değiştirmeden takımını Tuzlaspor önünde sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam kazanan 11 olan Alperen, Oğuzhan, Ayberk, Graovac, Kaan, Tugay, Burka, Diallo, Kerim Frei, Oğuz ve Lima'yı yeniden 11'de sahaya sürdü

KORENİCA'DAN İKİ YILLIK İMZA

TRENDYOL 1. Lig'in iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nden hücum hattına takviye geldi. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ege temsilcisi, Kosova Ligi takımı FC Ballkani forması giyen sağ kanat Meriton Korenica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Kosovalı futbolcu kariyerinde Metalurg Skopje, Shkendija Altyap, KF Liria, FC Prishtina ve FC Ballkani takımlarında görev yaparken, Meriton Korenica geçen sezon Ballkani formasıyla çıktığı 121 maçta 24 kez rakip fileleri havalandırdı ve 7 golün de pasını verdi. Futbolcu bu sezon Kosova ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme ve Konferans Ligi maçlarında da görev yaptı. Ballkani, Konferans Ligi'nde Play-Off Turu'nu da geçerek C Grubu'nda yer almıştı.