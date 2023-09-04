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Haberler Spor 18 yıl sonra... Sergio Ramos yeniden Sevilla'da!

18 yıl sonra... Sergio Ramos yeniden Sevilla'da!

Dünyaca ünlü oyuncu Sergio Ramos, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya gitti. Sevilla, 37 yaşındaki İspanyol yıldızın 18 yıl sonra takıma döndüğünü açıkladı.

İHA
18 yıl sonra... Sergio Ramos yeniden Sevilla’da!

La Liga ekiplerinden Sevilla, İspanyol yıldız Sergio Ramos'un 18 yıl sonra takıma döndüğünü açıkladı.

2005 yazında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan ve sayısız başarıya imza atan Sergio Ramos, eski takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Haziran'da Paris Saint-Germain takımıyla sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde birçok takımla adı anılırken, Sevilla ile anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünün ardından kulüp tesislerinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

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