Efeler 09 SFK’da stat için kritik gün

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK'nın yeni sezonda müsabakalarını hangi stadyumda oynayacağı belirsizliğini koruyor. Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız olması nedeniyle maçlarını İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynamak isteyen yeşilbeyazlılar, TFF'ye başvuruda bulundu. İlk ziyaretinde 'müsabaka oynanamaz' raporu veren TFF yetkilileri, ilk ziyaretinde ret raporu verdiği stat için bugün tekrar incelemede bulunacak. Yetkililerin son kez stadyumda yapacağı incelemelerde eksikliklerin olması durumunda Efeler 09 SFK için İncirliova defteri kapanacak. Bu kapsamda yeşil beyazlılar B planını da hazırda tutuyor. Yönetim tekrar ret raporu aldığı takdirde müsabakaların Çine Yüksel Yalova Şehir Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulunacak.