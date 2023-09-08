Başakşehir’de Atan dönemi

Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğüne Çağdaş Atan'ı getiriyor. Önceki gün Kayserispor'a veda eden genç teknik adam ile her konuda anlaşmaya varılırken, son bir görüşmenin yapılacağı ve ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Aksilik çıkmaması halinde resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Atan, transfer tahtası olan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayırarak genç isimlerle yoluna devam eden Kayserispor'un başlangıcında bu sezon 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 2022 yılında Kayseri'de göreve gelen Çağdaş Atan toplamda ise 43 karşılaşmaya çıktı. Atan, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.