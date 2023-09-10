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İzmir’de maraton zamanı

Bu yıl 11.’si düzenlenen yarışlara toplam 2 bin 500 atlet katılacak

HABER MERKEZİ
İzmir’de maraton zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 11'incisini düzenleyeceği Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda yine büyük heyecan yaşanacak. İzmir'in kurtuluş yıldönümü anısına bugün koşulacak maratona toplam 2 bin 500 atlet katılacak. Yarı maraton Cumhuriyet Meydanı, İnciraltı, Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 08.00'de verilecek.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN İLGİ VAR

Ödül töreni saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75+ yaş gruplarında ödüller dağıtılacak. Yarışlara İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen her ilinden sporcuların katılması bekleniyor. İzmir Yarı maraton bugün renkli görüntülere sahne olacak.

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