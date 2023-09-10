Menemen FK telafi edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü bugün deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak mücadelede Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezasını tamamlayan Erhan Kara teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Menemen FK Teknik Direktörü Cenk Laleci, geçen hafta evlerinde beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söylerken bu hafta kazanarak kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti. Laleci, "Henüz ligin başındayız. Kaybedilen 3 puanı Arnavutköy Belediyespor maçında telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.