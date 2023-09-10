Yarı maratonu coşkusu! İzmir’de büyük heyecan

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı onuruna düzenlenen 11'inci Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. 2 bin 500 kişinin yarıştığı maratonda Türk erkeklerde birinciliği Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Bahar Atalay elde etti.

Genel klasman erkeklerde Kenyalı Frankline Keitanyi altın madalyaya ulaşırken, yine Kenyalı Meshack Kimutai Kibil ikinci, Ramazan Baştuğ ise üçüncü oldu. Kadınlarda Kenyalı Ivyne Jeruto Lagat birinci, Bahar Atalay ikinci, Dilan Atak ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi.

Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.