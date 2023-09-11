Maraton coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı onuruna düzenlenen 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda büyük coşku yaşandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yarıştığı maratonda; Türk erkeklerde birinciliği Ramazan Baştuğ, kadınlarda ise Bahar Atalay elde etti. Genel klasman erkeklerde Kenyalı Frankline Keitanyi altın madalyaya ulaşırken, yine Kenyalı Meshack Kimutai Kibil ikinciliği, Ramazan Baştuğ ise üçüncülüğü aldı. Kadınlarda Kenyalı Ivyne Jeruto Lagat birinci, Bahar Atalay ikinci, Dilan Atak ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı- Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44,

45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödülleri verilirken İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlarla destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu. Ödülleri Soyer verdi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi.