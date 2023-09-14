“Kupayı Başkan Erdoğan’a götürmek istiyoruz”

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, kazanılan şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını belirterek "Biz bu kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Kupayı alacağımızın sözünü vermiştik ve sözümüzü tuttuk. En büyük Türkiye." açıklamasını yaptı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, kazanılan kupanın anlamının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, ""Bazen bana 'Engelli sayısı artıyor mu?' diye soruyorlar. Hayır engelli sayısı artmıyor, engelliler artık dışarıya çıkıyor. Bunun gerçekleşmesini sağlayan en büyük etkenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere verdiği destek. Cumhurbaşkanımız protokollerde bu çocukların tek tek isimlerini verir. Kendisi bizden ikincilik değil şampiyonluk istiyordu. Çocuklar bu kupayla bizi Sayın Cumhurbaşkanımıza da mahcup etmedi" diye konuştu.