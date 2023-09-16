Olimpiyat aşkına

2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu, dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat bileti için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında bu sabah saat 07.00'de Porto Riko ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Sultanlar, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Eylül'e kadar sürecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak. Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

DİĞER ALTERNATİF MİLLETLER LİGİ

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak ve 12 ülkenin arasında yer alacak. Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılmaya hak kazandı.