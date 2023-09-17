Manisa’da maraton günü

2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu bugün Manisa'da gerçekleşecek. Türkiye Atletizm Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Vestel ve ilgili kurumların işbirliğinde düzenlenecek maraton öncesi dün çocuk koşusu tamamlandı. 300'e yakın çocuk maratona katılırken Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda ilk olarak Manisa Şehir Tiyatrosu oyuncuları Hacivat- Karagöz oyunuyla çocukları bol bol güldürdü. Daha sonra Ece Hoca ile Zumba Kids Etkinliği yapıldı. Son olarak çocuklar için koşu parkuru hazırlandı. Çeşitli yaş gruplarında çocuklar parkurda kıyasıya yarıştı.