Kuntz gitti, aday çok

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. TFF yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı. Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi. Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.

AVCI VE LÖW ÖN PLANDA

EURO 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz'un ayrılığı Salı günü resmi olarak açıklanacak. TFF yönetimi, bugün kendisine tebliğ ettiği ayrılık kararı ile ilgili olarak Kuntz'un tazminat durumunu ve fesih işlemlerini hallettikten sonra yeni teknik adam konusunu masaya yatıracak. TFF'nin yerli teknik adamla devam etmesi durumunda liste başında Abdullah Avcı'nın olduğu, yabancı teknik adam seçilmesi halinde ise en güçlü adayın Joachim Löw olduğu öğrenildi. Son zamanlarda ismi anılan Fatih Terim'in düşünülmediği, Montella'nın ise zayıf bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yönetim kurulunun üzerinde durduğu isimler arasında ayrıca Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay da yer alıyor.